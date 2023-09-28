В «Аэрофлоте» сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» в своем Telegram-канале. Уточняется, что из-за этого затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.

В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании, — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в настоящее время принимаются меры для восстановления работы системы.

Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.

Президент США Джо Байден поручил Министерству транспорта провести расследование технического сбоя и добавил, что причина его остается неизвестной. На вопрос журналистов, связан ли сбой с вмешательством хакеров в систему безопасности, Байден ответил: «Мы не знаем».