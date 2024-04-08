Установлена связь террористов из «Крокуса» с Украиной: новые детали от СКР

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В Следственном комитете России заявили об установлении связи между обвиняемыми в исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и украинскими спецслужбами. Какие новые подробности рассказали в СК, как на Западе пытаются «отбелить» Киев после атаки на Красногорск?

Теракт в «Крокусе» организован спецслужбами Украины?

8 апреля глава СКР Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание, на котором заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта. Как сообщается в Telegram-канале СК, руководителю ведомства доложили о последних результатах расследования и запланированных следственных действиях.

«Продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет воссоздает полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства», — отмечается в публикации.

Как уточнили в СК, сейчас установлены 11 лиц, по версии следствия, причастных к совершению теракта в «Крокусе». Кроме того, следствием были получены данные, свидетельствующие о связи террористов со спецслужбами Украины.

«Всем [фигурантам] предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее в ходе допроса сотрудниками ФСБ обвиняемые в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» заявили, что их координатором был некий человек по имени Сайфулло. По словам фигурантов, именно он полностью курировал действия по подготовке и исполнению нападения в Красногорске.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — говорит один из обвиняемых Саидакрами Рачабализода на кадрах допроса, опубликованных Первым каналом.

Из записи допроса обвиняемых также следует, что участок границы, через который террористы планировали попасть на территорию Украины, подготовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сотрудники ФСБ установили, что была создана брешь в минном поле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Запад пытается «отбелить» Киев после теракта в «Крокусе»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с NEWS.ru заявил, что западные кураторы обладают информацией о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и пытаются скрыть правду о произошедшем. По его мнению, не стоит ждать участия Запада в расследовании трагедии.

«Я думаю, западные кураторы Украины обладают информацией касательно теракта в „Крокусе“. Очевидным образом она указывает на причастность Киева. Прекрасно понимая, чем это может закончиться, пытаются скрыть правду. Ждать какого-либо участия с их стороны с точки зрения расследования теракта не стоит», — отметил Луговой.

Депутат добавил, что Запад продолжит поддерживать руководство Украины. По мнению Лугового, об этом свидетельствует двухлетняя деятельность американских и британских спецслужб по поддержке терактов, которые подготовлены и проведены СБУ и ГУР Украины.

Ранее в МИД России заявили, что западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В дипведомстве отметили, что таким образом Запад пытается отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов атаки.

Сколько людей погибло при теракте в «Крокусе»

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале 8 апреля сообщила, что девять детей из шести семей остались сиротами в результате теракта в Красногорске.

«Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то бабушка», — написала детский омбудсмен.

На настоящий момент арестованы 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четверо непосредственных участников нападения на концертный зал и их пособники.

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