Поставки популярного в России продукта оказались под угрозой РБК: у завода томатной пасты «Астраханский» возник дефицит семян помидоров

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Крупнейший в России завод — производитель томатной пасты «Астраханский» столкнулся с дефицитом семян помидоров, пишет РБК. По его данным, причиной стал запрет на ввоз голландского посадочного материала.

Ограничения осенью 2023 года ввел Россельхознадзор после систематического обнаружения вредных составляющих в семенах. Доля семян из Нидерландов достигала 35%.

Вот этого количества нам потенциально не хватает, — рассказал гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев.

Сейчас завод вынужден искать новых поставщиков. В противном случае дефицит семян может привести к снижению урожая помидоров и посевных площадей. Чтобы этого не допустить, региональные органы сельского хозяйства и Минсельхоз ищут решения проблемы и ведут переговоры с потенциальными подрядчиками.

Ранее россияне пожаловались на исчезновение куриного мяса из продуктовых магазинов. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов объяснил, что исчезновение данного продукта с прилавков в нескольких регионах страны было связано с логистическими сбоями на фоне погодных условий.

Экономист Леонид Холод также объяснил проблемы с поставками погодными условиями. Кроме того, по его словам, повлияло традиционное падение спроса после новогодних праздников. Эксперт отметил, что торговые сети могли специально закупать меньше продукции. Холод призвал «не делать выводы» и просто подождать.