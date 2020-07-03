«Уральские авиалинии» вернули в небо все свои самолёты

https://static.news.ru/photo/b12bf6bc-bde8-11ea-befd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые с начала пандемии задействовала весь свой авиапарк. Из-за ограничений и сокращения пассажирских перевозок примерно треть самолётов вынужденно простаивали на земле.

Длительное время в екатеринбургском аэропорту Кольцово на приколе находились 16 лайнеров перевозчика, передаёт «Интерфакс». При этом 12 самолётов были временно переоборудованы под перевозки грузов.

В конце июня «Уральские авиалинии» на фоне повышения спроса на полёты начали переоснащать грузовые самолёты обратно в пассажирские.

В настоящее время все самолёты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелётов, — сказано в сообщении «Уральских авиалиний».

«Уральские авиалинии» входят в пятёрку лидирующих российских авиакомпаний по объёму перевозок. Воздушные суда базируются в московском аэропорту Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Флот перевозчика состоит из 48 самолётов Airbus A320.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор и совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе или сентябре. По его словам, ограничения на полёты будут сниматься поэтапно. В первую очередь лайнеры начнут летать в СНГ, а затем уже и в другие страны.

В мае авиакомпании страны сократили международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. За месяц было перевезено всего 25,9 тысячи пассажиров.