Умер ученый-геолог и родной дядя Сергея Шойгу

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Калин-оол Сереевич Кужугет

Умер Калин-оол Сереевич Кужугет, первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук и родной дядя министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице во «Вконтакте». Он добавил, что Кужугет принадлежит к плеяде выдающихся людей республики.

Пришла горестная весть. Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет. Это большая утрата для всех нас, — написал Ховалыг.

Отмечается, что вся профессиональная деятельность Кужугета была связана с его родиной — Тувой. Ученый участвовал в создании первых сообществ академической науки в Туве, организовал подготовку специалистов по горному делу, геологии, руководил Кызылским политехническим техникумом, министерством природных ресурсов.

Кроме того, он работал над расширением и прогнозированием минерально-сырьевого потенциала республики, благодаря чему в республике началось строительство горнорудных комбинатов.

Калин-оола Сереевича больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке. Выражаю глубокие соболезнования семье Кужугет, Шойгу, всем родным, близким, коллегам Калин-оола Сереевича, — добавил политик.

Ранее стало известно, что на станции «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Доктор технических наук, профессор Владлен Ройфе более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным руководством и при непосредственном участии проведены обширные теоретические и экспериментальные исследования в области строительной физики, измерительной техники, метрологии и стандартизации.