Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке три 152-миллиметровых снаряда

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская армия осуществила обстрел Центрального городского района Горловки, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Было выпущено три 152-миллиметровых снаряда.

Зафиксирован обстрел от Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в направлении: 20.10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центральный городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, — отмечается в сообщении представительства.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, в городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Плехово в Курской области. При этом два жилых дома получили повреждения, а также было нарушено электроснабжение населенного пункта. Местные жители не пострадали.

В Белгородской области при обстреле украинскими войсками села Борисовка несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож. Кроме того, были повреждены три частных дома.