Украинцы за границей могут принять гражданство РФ: но нужны ли они нам?

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович неожиданно высказал очень здравую мысль. Насмотревшись картинок с толпами украинских релокантов, штурмующих консульства родной страны, которая добивается их депортации, пропагандист неожиданно прозрел вместе с десятками тысяч соотечественников.

Ведь на что делает упор Киев? Все эмигранты призывного возраста оказываются вдруг пораженными в правах. Им не дадут сменить просроченный паспорт, оформить в консульстве доверенность. А людей без официальных документов та же Польша, уставшая от наплыва украинцев, с удовольствием вышлет на Украину, на радость генералу Сырскому, требующему все больше свежего «мяса».

Конец спекуляциям о русских зверствах

Вот Алексей Арестович и поделился идеей, что Владимир Путин вполне мог бы предложить украинцам, отрезанным от консульских услуг, взять российские паспорта. По его прикидкам, из 10 млн эмигрантов миллион вполне могут явиться за книжицей с двуглавым орлом. А если такое случилось бы, то, продолжает Арестович, и все разговоры о неких русских зверствах на «оккупированных» территориях сразу бы сошли на нет. Какие, мол, зверства, если люди сами бегут за российским гражданством.

Не нам гадать, хотел ли известный пропагандист предупредить киевские власти или просто решил блеснуть стратегическим видением ситуации. Но он явно коснулся болезненной для президента Украины Владимира Зеленского проблемы — нежелания украинцев проливать кровь ради будущей счастливой эмиграции нелегитимного президента.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Владимир Зеленский

Конечно, все не так просто. И «ухилянты» (уклонисты), не видящие своего светлого будущего на нынешней Украине, должны будут не просто подтвердить, что не участвовали в боевых действиях против нашей армии. Не были ветеранами АТО и не убивали мирное население Донбасса. Пройти сито фильтрации, включающей внимательное изучение телефона кандидата и иных его гаджетов. И не только произнести присягу, но, как верно замечено, на видеокамеру объяснить, почему молодой и здоровый человек хочет порвать с Киевом. Ибо нам не надо за количеством гнаться.

А нам-то это зачем?

Сейчас важны не только вовремя доставленные данные разведки и безотлагательный залп «Торнадо-С» по позициям противника. Мы видим, как идет активная демонизация России, возрастающее давление испытывают даже не наши союзники, а просто страны с нейтральной позицией.

Поэтому приток новых россиян, еще вчера веривших в заветы Майдана, святого пса Патрона и европейские кружевные трусики, конечно, имеет серьезное психологическое воздействие. И не только на остающихся граждан Незалежной, но и на европейскую общественность, которая все меньше верит истерикам Зеленского о неминуемом нападении «орков» на Европу после их победы над Украиной.

Разного рода прикормленным американцами парламентским бонзам будет все труднее проводить многомиллиардную помощь Киеву ради затягивания его агонии. А главное, что ВСУ не получат свежего «мяса».

Фото: МО Украины

Россия — последняя надежда для украинцев

Правильно говорят, что Россия — это единственная страна, где украинцев считают не пушечным мясом, а равными себе людьми, братским народом. Введя запрет на консульские услуги, Киев показал во всей красе свое отношение к соотечественникам. Несмотря на заявление личной противницы генерала Залужного депутатки Верховной рады Марьяны Безуглой, что все недовольные «могут сдать паспорта и идти», от «могилизации» подданным Незалежной укрыться практически невозможно. А из России, как некогда с Дона, выдачи нет. Хотя придется в некоторых заблуждениях раскаяться.

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