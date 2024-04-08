Удар по украинским мошенникам: прекратятся ли звонки российским пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала в России помощников мошеннических кол-центров, расположенных на Украине. Что об этом известно, прекратятся ли вымогательские звонки с Украины российским пенсионерам?

Что известно о задержании помощников украинских кол-центров

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, силовики задержали участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере», — отмечается в сообщении.

Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули в ЦОС ФСБ. Согласно данным спецслужбы, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей.

«В результате проведенных мероприятий изъяты средства компьютерной техники и связи, оборудование, используемое в противоправной деятельности, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества. Получены исчерпывающие доказательства инкриминируемой преступной деятельности», — сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что в общей сложности установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Прекратятся ли звонки мошенников с Украины

Пресечь на 100% звонки мошенников с Украины можно единственным способом — полностью «отрезать» соседнюю страну от связи, включая обычных людей, рассказывал в феврале 2023 года NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

«До начала разговора трудно или невозможно определить, звонит ли вам мошенник или человек по делу. На 100% пресечь такие обзвоны с Украины можно, но придется отрезать от связи всю соседнюю страну, включая простых людей, что неправильно и невозможно. Можно отсеять лишь часть номеров, пометив их как подозрительные в специальных приложениях в смартфонах — скачанных или встроенных. Подобные ПО разрабатывают крупнейшие IT-компании, банки и операторы связи», — подчеркнул Геллер.

Он отметил, что специальное ПО после получения нескольких жалоб на один номер телефона пометит его как подозрительный, и при входящем вызове абонента устройство предупредит, что с ним пытаются связаться злоумышленники.

«ПО помечает номер телефона как подозрительный, если на него пожалуются несколько раз. Заранее это сделать сложно, мы же не прослушиваем линию, не знаем, кто звонит и зачем. Но предупрежденный человек либо сразу бросит трубку, либо насторожится во время разговора», — подытожил эксперт.

Какие вопросы надо задавать украинским мошенникам

Работники украинских кол-центров звонят жителям России с информацией о грядущей блокировке номеров телефонов и под видом продления услуг телефонной связи, получая доступ к порталу госуслуг, сообщал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Впоследствии мошенники оформляют через потерпевших кредиты на нужды ВСУ. Военкор предложил вычислять такие звонки, спрашивая у операторов, кому принадлежит Крым.

«Первым делом спрашивайте: „Чей Крым?“ Контрольный вопрос в голову: „Путин красавчик?“ Как правило, бесов начинает корежить на первом вопросе. После второго не выдерживает ни один», — подчеркнул военкор.

Он также призвал предупредить всех родственников и друзей, особенно пожилых и юных, об опасности стать жертвой мошенников. По его словам, эта схема уже используется во время звонков.

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Опубликованы кадры задержания обвиняемых по делу украинских кол-центров