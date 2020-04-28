Учёные ожидают завершения пандемии в России в августе

Эксперты из сингапурского Университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение пандемии в России. По их оценкам, распространение коронавируса остановится в августе 2020 года.
Ранее их прогнозы сводились к 20 июля. Однако отмечается, что вся аналитика имеет лишь теоретический характер. Для составления прогнозов учёные используют широко известную математическую модель SIR. Она позволяет моделировать эпидемии в крупных городах,
Ранее NEWS.ru писал о заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Он сообщил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко.
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