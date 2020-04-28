Учёные ожидают завершения пандемии в России в августе

https://static.news.ru/photo/58021904-898b-11ea-bfe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты из сингапурского Университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение пандемии в России. По их оценкам, распространение коронавируса остановится в августе 2020 года.

Ранее их прогнозы сводились к 20 июля. Однако отмечается, что вся аналитика имеет лишь теоретический характер. Для составления прогнозов учёные используют широко известную математическую модель SIR. Она позволяет моделировать эпидемии в крупных городах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Он сообщил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко.