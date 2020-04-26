«Москву нужно было закрывать сразу»: эксперт о распространении COVID-19

https://static.news.ru/photo/54d13010-87da-11ea-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее проблемными с точки зрения распространения эпидемии коронавируса, помимо столицы, на данный момент остаются области вокруг Москвы и юг России. Такое мнение высказала доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Михайлова.

Она пояснила, что в расчётах масштабов пандемии внутри страны было использовано абсолютное число перемещающихся между регионами граждан. За основу было взято предположение, что вероятность завезти коронавирус находится в прямой зависимости от числа путешествующих.

Сейчас уже понятно, что Москву нужно было закрывать сразу. Закрывать и на въезд, и на выезд. Тогда ситуация изначально была бы лучше. И намного лучше, — цитирует Михайлову «MK».

Сейчас поток внутренних миграционных потоков резко уменьшился. Однако своё дело он сделал, признала она.

Ранее, как писал NEWS.ru, живущая в китайском Харбине россиянка назвала неверной информацию СМИ о новом всплеске коронавируса. По её словам, за него приняли статистический всплеск: власти внесли в общую сводку 400 вернувшихся из России граждан КНР, которые были отправлены на карантин в рамках превентивных мер.