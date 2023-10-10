Ученый объяснил частые проблемы на российском сегменте МКС Ученый Эйсмонт: проблемы на МКС могут быть связаны с космическим мусором

Фото: Роскосмос

Утечка теплоносителя на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС может быть связана с космическим мусором, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его словам, сейчас российский модуль находится в слоях атмосферы с большим уровнем плотности и в этих условиях происходит торможение мусора.

Прошлое неприятное событие было объяснено тем, что попал метеорит, это частица внеземного происхождения. А есть масса мусора земного происхождения. Она нарастает, ее становится все больше и больше. Дело в том, что сейчас модуль МКС переходит к солнечной активности, близкой к максимуму. При этом состоянии атмосфера раздувается, и это означает, что МКС оказывается в слоях атмосферы с большим уровнем плотности. В таких условиях происходит торможение мусора в большом количестве, — объяснил Эйсмонт.

Ранее утечку теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора обнаружили на модуле «Наука» российского сегмента МКС. По информации Роскосмоса, радиатор был доставлен на станцию в 2012 году. Представитель госкорпорации добавил, что основной контур терморегулирования модуля продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне станции. Ситуация не представляет угрозы ни для экипажа, ни для станции в целом.