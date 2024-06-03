«Убийца» морских дронов HUNTER: как он поможет РФ в борьбе с катерами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА HUNTER

На выставке HeliRussia-2024, которая пройдет в Подмосковье с 10 по 12 июня, будет представлен комплекс БПЛА HUNTER, предназначенный для борьбы с морскими дронами, в том числе с безэкипажными катерами ВСУ. Его разработало конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» из Белоруссии. Чем уникален HUNTER и как комплекс может быть полезен в зоне СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно о комплектующих HUNTER

В состав комплекса HUNTER включены два беспилотника вертолетного типа, две платформы для их размещения, станции управления и обеспечения полетов.

Cогласно анонсу разработчиков, дроны могут нести до 200 кг боевой нагрузки. БПЛА оснащены бортовым комплексом обороны, оптико-электронной системой наблюдения и навигационным оборудованием. Беспилотники можно применять для защиты границы, разведки и корректировки огня.

Внешне HUNTER выглядит так же, как и российская беспилотная авиационная система БАС-750, которую представили публике еще два года назад. Взлетная масса предшественника достигает 750 кг, а грузоподъемность — 200 кг; максимальная высота полета составляет 3,5 км. Эти БПЛА также могут разогнаться до 180 км/ч. Они предназначены для городского боя. Новая же модель, как обещают разработчики, сможет защищать морские границы.

Как считает президент ассоциации социальной поддержки уволенных с военной службы «Отечество», генерал-майор авиации в отставке, ветеран афганской войны Александр Цалко, новая модель вряд ли принципиально отличается от БАС-750.

«Если он в городе может действовать, то над морем легче — препятствий нет. Вертолет есть вертолет, ничего в нем особого не придумаешь. Винты, двигатели, фюзеляж. Конструкция не подлежит существенным изменениям. Другое дело — начинка», — объяснил NEWS.ru Цалко.

Какая должна быть скорость у HUNTER

Генерал подчеркнул, что пока нет конкретной информации о параметрах HUNTER, скорости или арсенале системы.

«Я не видел новую модель, но рискну предположить, что изменились возможности. Допустим, большие грузоподъемность и скорость вертолетному „убийце“ не нужны, 150 км максимум, но будет оптимально разгоняться до 70–100 км/час. Нормальный экономичный режим. Плюс там должны использоваться новые материалы — легкие и сверхлегкие — и приличная электроника», — предположил Цалко.

По его мнению, комплекс необходимо оснастить ракетами с хорошей дальностью, чтобы они надежно поражали цели.

«Что за ракеты? Скажем, противотанковые, ПТУРСы в разных модификациях, „Штурмы“, „Хризантемы“. Нужна большая дальность. Желательно, ракету наводить в таком режиме пуска, когда атакуешь сразу несколько целей, потому что ВСУ запускают свои дроны стаями. Значит, надо от стаи и отбиваться», — объяснил генерал.

Фото: bte.by БПЛА HUNTER

Сколько времени пройдет до массового производства HUNTER

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах майор ВВС Андрей Красноперов надеется, что HUNTER достаточно скоро будут принимать участие в боевых действиях над акваторией Черного моря. По его мнению, из-за проведения СВО системы должны поставить на вооружение очень быстро.

«Например, многоцелевые управляемые ракеты „Изделие 305“ для вертолетов пошли практически сразу с полигона на СВО. Поэтому новые дроны, которые так нужны нашей армии, — тем более для защиты Крымского моста — должны быстро внедрять в производство. Конечно, наладить серию — это долгая история. Но в нынешних условиях, я думаю, это произойдет минимум за полгода, а первые образцы можно сделать и в течение трех-четырех месяцев», — рассчитывает эксперт.

Красноперов назвал главное отличие БПЛА вертолетного типа от дронов самолетного: скорость первых ниже, поэтому расстояние, которое они могут преодолеть, меньше.

«У моделей разные принципы действия, разные аккумуляторы. Вероятно, новый белорусский вертолет-беспилотник — это камикадзе, он будет просто идти на цель. Ему не нужно зависать над мишенью и сбрасывать боеприпасы, ему надо лететь конкретно на вражеский катер и врезаться в него, уничтожать взрывом», — предположил эксперт.

Чем известна белорусская компания-разработчик HUNTER

Расположенное в Минске КБ «Беспилотные вертолеты» существует с 1996 года. Компания презентовала первый БПЛА вертолетного типа в 2002 году. Сейчас она специализируется на разработке и производстве дронов, включая комплексы. Их разведывательно-ударный беспилотник INDELA-I.N.SKY принимал участие в российско-белорусских учениях «Запад-2013».

С 2019 года КБ представило новую линейку БПЛА разных типов со взлетной массой от 200 кг до 2,5 тонн. На данный момент бюро работает над 13 новыми проектами, сотрудничает с российским КБ «НЦВ имени Миля и Камова».

Фото: bte.by БПЛА HUNTER

Какие вертолеты используют ВС РФ против дронов ВСУ

Как предположил Цалко, согласно кадрам видео, которые публикуют в Сети, вертолеты Ка-27 или Ка-29 могут использоваться для слежки за морскими дронами Украины.

«На записях не очень заметно, тем более что дело часто происходит ночью, но других моделей и нет. В общем, считаю, что надо развивать морскую защиту, которая уже есть. Прежде всего, надо начать с пилотируемой авиации — она готова. Например, модель Ка-52 обладает хорошей радиолокацией, которая позволяет обнаруживать цели на морской поверхности на расстоянии более 30 км», — предложил эксперт.

Он напомнил, что после подрыва участка Крымского моста морскими катерами ВСУ в июле 2023 года, в результате которого погибли два человека, разработчики уделяют особое внимание производству дронов, которые будут отслеживать надводные БПЛА противника.

Цалко также предложил развивать два вида авиации. «Помните, девчат в Севастополе наградили, которые, будучи ночью на дежурстве, из автоматов потопили морские беспилотники ВСУ? Считаю, что было бы быстрее развивать параллельно беспилотную и пилотируемую авиацию, в том числе вертолеты», — подытожил генерал.

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