https://static.news.ru/photo/9abb90b0-433e-11ea-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России снизились общие продажи пиротехники. Так, с ноября 2019 по январь 2020 года купили на 16,5% меньше соответствующих товаров, чем за аналогичный период 2018–2019 годов. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал более 17 миллиардов кассовых чеков.

Отмечается, что основные продажи таких изделий приходятся на декабрь.

Жители страны покупали фейерверки в среднем за 267 рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. В свою очередь, наиболее востребованная стоимость петард составила 156 рублей (+14%), а бенгальских огней — 56,55 рублей (16%). При этом продажи последних упали в 1,5 раза.

В пятёрку лидеров по количеству купленной пиротехники вошли такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень и Краснодар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше десяти пожаров произошло в России в период новогодних праздников из-за неосторожного обращения с пиротехникой.