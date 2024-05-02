«У оппозиции нет человеческой позиции»: как живет юрист Екатерина Гордон

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Екатерина Гордон

Телеведущая, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон выступала с критикой в адрес уехавших из России артистов, не осудивших эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Как сейчас живет Катя Гордон, чем занимается, что говорила об СВО и украинцах?

Чем знаменита Катя Гордон, личная жизнь

Екатерина Гордон родилась 19 октября 1980 года в Москве. С начала 2000-х годов работала на ключевых радиостанциях: «Маяк», «Национальная служба новостей», «Мегаполис», «Культура», «Говорит Москва».

Была ведущей нескольких телевизионных проектов. Как режиссер и сценарист Гордон сняла короткометражный фильм «Море волнуется раз…» (2005). Она снималась в сериале «Фотограф» (2008) и молодежной мелодраме «Пикап: Съем без правил» (2009).

В 2009 году создала музыкальную поп-рок-группу Blondrock. Гордон является автором песен, которые исполняли Ани Лорак, Григорий Лепс, Михаил Галустян, Дмитрий Колдун, Анжелика Агурбаш и другие. В 2013 году получила две статуэтки церемонии «Золотой Граммофон» — как автор музыки и текста песни «Забирай рай» в исполнении Лорак и за соавторство в создании песни «Уходи по-английски» в исполнении Лепса и Лорак. Также Екатерина — автор ряда книг.

В 2013 году Гордон создала комнату юридической и психологической помощи Saferoom. В 2015 году организовала «Агентство оптимальных юридических решений», специализирующееся на публичных громких делах. С 2017 года юридическая компания Гордон работает под торговой маркой «Гордон и сыновья», которая представляла интересы многих знаменитостей.

27 декабря 2017 года на выборах президента России Гордон выдвинулась кандидатом от Партии добрых дел, но вскоре отказалась от участия. В июне 2021 года на съезде партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Екатерина была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной думы по Серпуховскому одномандатному избирательному округу, однако за несколько дней до выборов, 13 сентября, сняла свою кандидатуру.

С 2000 по 2006 год состояла в браке с актером и телеведущим Александром Гордоном. В 2011 и 2013 годах Гордон дважды выходила замуж за адвоката Сергея Жорина. С января 2022 года состоит в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом.

У Гордон двое сыновей: Даниил 2012 года рождения и Серафим, который появился на свет в 2017 году.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Екатерина Гордон

Что Гордон говорила об СВО и украинцах

В октябре 2022 года Гордон в своем Telegram-канале обратилась к украинским звездам шоу-бизнеса и публичным персонам, осудив их за разжигание ненависти по отношению к русским. Она отметила, что подобная позиция распространяется на всех без исключения россиян, даже тех, кто покинул страну в знак протеста против спецоперации.

«Вам отчего-то важно марать всех русских. А разве это не нацизм? Ваши официальные лица призывают закрывать всем русским въезд, выгонять из школ детей. Зачем вы из сочувствующих вам сами создаете армию против вас? Большинство русских, армян, киргизов никогда не порадуются смерти ребенка. Пропаганда вам навязала свой иллюзорный идеал свободы при распроданной, абсолютно зависимой стране», — написала юрист в Telegram-канале «Президент Гордон».

30 апреля текущего года Гордон прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву нужна победа в конфликте с Россией для вхождения в состав НАТО.

«Зеленский хочет привести Украину в НАТО ценой истребления всей нации», — указала телеведущая.

Что Гордон говорила об уехавших из России артистах

В декабре 2023 года Гордон высказалась о покинувших Россию артистах на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины. Она подчеркнула, что российские знаменитости, осудившие СВО и переехавшие в Израиль, не стали комментировать многочисленные жертвы среди мирного населения в секторе Газа. В частности, она упомянула шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Вся эта толпа миротворцев и гуманистов заткнулась, делая вид, что гуманитарная катастрофа, колоссальные жертвы и бомбардировки жилых домов в Газе — это „окей“. Оказалось, что для них „окей“ дети, которым ломают руки в израильских тюрьмах, „окей“ оккупация и нарушение всех гуманитарных правил, „окей“ операции на живую малышам. „Окей“ 8,5 тысячи только подтвержденных UNICEF детских трупов», — писала Гордон.

Юрист подчеркнула, что у российской оппозиции нет четкой позиции. Именно поэтому ее нет в РФ, а не из-за президента страны Владимира Путина, считает Гордон.

«Вы, недавние смельчаки, оказались пылью. Оппозиции в стране нет не из-за „страшного и опасного Путина“, а потому что у оппозиции элементарно нет внятной человеческой позиции», — указала общественный деятель.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Екатерина Гордон

Чем сейчас занимается Гордон

В настоящее время Гордон продолжает юридическую деятельность, борется за права детей во всем мире, занимается благотворительностью и участвует в различных международных конференциях. Она также ведет Telegram-канал, в котором освещает события, в том числе политические, происходящие в России и мире.

Кроме того, Гордон активно занимается музыкой, выкладывая песни на своих страницах в социальных сетях и на других ресурсах. В своем Telegram-канале она делится с подписчиками семейным контентом и рассказывает о зарубежных поездках.

«Слава России! Свободу Палестине! Право на жизнь и защиту всем детям планеты!» — написала Гордон в закрепленном сообщении в своем Telegram-канале.

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