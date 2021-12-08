У главы ГИБДД Ставрополья нашли ещё 21 объект недвижимости

Ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей обнаружены у начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, помимо особняка с «золотым унитазом». Он подозревается во взяточничестве. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц, - рассказал генпрокурор.

Он также добавил, что в ближайшее время суд рассмотрит исквое заявление об обращении вновь обнаруженного имущества в доход государства.

Также Краснов рассказал о том, что у некоторых подчинённых Сафонова имелись активы на сотни миллионо врублей. Сейчас эти граждане также проходят по данному делу.