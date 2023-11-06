Тяжело раненный Герой России вернулся в зону СВО Тяжело раненный в зоне СВО Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт

Фото: МО РФ

Рустам Сайфуллин

Дважды раненный во время спецоперации Герой России полковник Рустам Сайфуллин вернулся в зону боевых действий. По его словам, которые приводит РИА Новости, он тем самым решил поддержать свой полк и передать свой опыт молодежи.

Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати, — сказал Сайфуллин.

Полковник получил свои ранения, командуя 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии во время переправы через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач Сайфуллина удостоили звания Героя России.

До этого военный рассказал, что в России разработали специальную обувь для саперов. По его словам, она способна смягчить действие взрывной волны от боеприпаса, чтобы «более-менее сохранить ноги». Он подчеркнул, что российские инженерные войска не стоят на месте и применяют новые средства поиска и обезвреживания мин. Он уточнил, что саперы защищены «от пят до макушки» только в российских войсках.

Ранее Сайфуллин прокомментировал боеспособность натовской бронетехники, переданной на Украину. Он отметил, что инженерные машины оказались не приспособлены к условиям в зоне СВО. Они часто застревали в грунте, и их приходилось вытаскивать. По его словам, Киев запрашивал у Запада технику для разминирования, поскольку своей Вооруженным силам Украины не хватает.