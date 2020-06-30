Несколько лет подряд Сочи не теряет популярности у желающих отдохнуть россиян. Причём показатели продаж туров на южный курорт уже превысили прошлогодние, в ряде отелей города не хватает мест. На ситуации сказываются закрытые границы, однако это не добавляет востребованности другим российским регионам — они лишены подобного внимания потенциальных гостей. Например, пляжи Крыма до сих пор остаются почти пустыми. Почему Сочи стал главным местом притяжения отечественных туристов, выяснял NEWS.ru.

Сочи — это крупный курорт, который по качеству услуг и широте предложений находится вне конкуренции, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Кроме того, там развитая инфраструктура.

Естественно, у Сочи своя история — и Олимпиада, и чемпионат мира, и всесоюзная здравница. Другой вопрос, что сейчас там объективно инфраструктура на уровне, скажем, международном. И по видам туризма широкий спектр: от горнолыжного, горного отдыха, экологического и до пляжного, рекреационного, лечебного. Он принимает до семи миллионов в год. Ни один субъект столько не принимает. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Он добавил, что из-за пандемии люди меняют уже приобретённые зарубежные туры на отечественные: они не знают сроков открытия границ, но хотят успеть отдохнуть на море.

Несмотря на высокую востребованность сочинских туров, местные отели не будут поднимать цены для туристов: предприятия не хотят терять клиентов, отметил Барзыкин. Стоимость путёвок будет выше, чем в июне. Однако в целом она останется на уровне прошлого года.

По словам вице-президента РСТ, в этом году один из факторов популярности Сочи — более ранняя отмена карантинных мер в Краснодарском крае по сравнению с другими регионами. Так, с 21 июня там ослабили ограничения по въезду для туристов. Причём их поток генерировался уже с начала июня, когда открылись санатории с медицинской лицензией.

При этом он предположил, что после открытия Крыма для туристов в начале июля поток приезжающих на полуостров отдохнуть увеличится и сравняется с сочинским.

Server Amzayev/Global Look Press

В этом году основной туристический сезон придётся на июль и август, уверен Барзыкин. Однако он продлится дольше обычного: не до 15 октября, а вплоть до ноября включительно.

Россияне стремятся к пляжному отдыху, однако внимания заслуживают не только южные курорты, полагает Барзыкин. Интересно провести время можно также в Калининграде, Санкт-Петербурге, Псковской области, Пермском крае, Бурятии, Иркутской области и Хакасии. Во многие из этих регионов в настоящее время можно слетать в два раза дешевле, чем обычно.

Как сэкономить на поездке в Сочи

Цена отдыха в Сочи зависит от ряда факторов: класса места размещения, включения в тур услуг авиаперевозчиков и оплаты питания. По данным туристических компаний, стоимость недельного тура для двух человек с перелётом и проживанием в студии в гестхаусе на Красной поляне, без питания составляет около 16 тысяч рублей. В то же время путёвку такой же длительности без перелёта, но в двух-трёхзвёздочный отель по системе «всё включено» можно приобрести за 46–48 тысяч рублей. Тогда как отдых в гостинице высокой категории с перелётом обойдётся не менее чем в 80 тысяч рублей.

Сделать поездку дешевле можно при помощи собственного автомобиля. В этом году прогнозируется рост числа туристов, путешествующих по стране именно таким способом, рассказал NEWS.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Большая часть россиян поедет на отдых на юг, в Крым на своём личном автомобиле. Это комфортно, плюс достаточно экономично: в среднем поездка из Москвы в Крым на недорогом автомобиле, который расходует мало топлива, обойдётся в восемь-девять тысяч рублей в одну сторону. Это приемлемая сумма, если, например, вчетвером поехать. Человек гораздо более мобилен, при этом больше объектов можно посмотреть без привязки к месту, маршруту, ко времени и расписанию. Путешествие будет более насыщенным с точки зрения впечатлений. Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров председатель Общероссийского объединения пассажиров

Примечательно, что крупные туристические компании потеряли надежду на возобновление международного туризма в ближайший месяц и начали аннулировать путёвки с вылетами в июле.