Три бывших члена правительства Мишустина могут стать депутатами «Ведомости»: бывшие коллеги Мишустина Абрамченко и Шульгинов станут депутатами

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Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и покинувший пост министра спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы, сообщили «Ведомостям» близкие к администрации президента источники. До этого кандидаты не попали в обновленный состав правительства России во главе с премьером Михаилом Мишустиным.

Все отставники с высокой долей вероятности займут серьезные посты, уточнили журналисты. В частности, Абрамченко пророчат должность вице-спикера Госдумы, говорится в статье.

Для избрания кандидатам нужно будет пройти через выборы по одномандатным округам. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов – в Ростовской и Хакасии, подчеркнули собеседники издания.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Толстого. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. Толстой занимал должность с 2012 года. Также с 2019 года он возглавлял Совет при президенте РФ по русскому языку.

До этого Путин подписал указ, которым утвердил новый состав правительства. Он переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.