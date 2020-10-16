Третью вакцину от коронавируса начнут производить в РФ в следующем году

https://static.news.ru/photo/0d41ba6a-0fcc-11eb-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Производство третьей вакцины от коронавируса в России начнётся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что до конца текущего года производственные площадки должны успеть получить возможность подключиться к производству этой вакцины.

Конечно, но до конца года должны наших производственников подключить к процессу, — цитирует ТАСС Мантурова.

По словам министра, в данный момент 18 предприятий и исследовательских центров находятся на разных стадиях разработки вакцины от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что вакцинация в России добровольная, в том числе от коронавируса, и этот принцип, по её мнению, менять не нужно. Она добавила, что скоро любой желающий привиться от коронавируса сможет выбрать одну из трёх вакцин. Две из них — от центров Гамалеи и «Вектора» уже зарегистрированы, на очереди — регистрация вакцины от центра Чумакова. Попова также отметила сознательность россиян, которые проявляют «высокий интерес» к иммунизации против гриппа.