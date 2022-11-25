Травматолог рассказал, как правильно падать на катке Травматолог Ефремов заявил, что во избежание переломов на катке лучше падать на спину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катание на коньках является одним из самых популярных видов досуга зимой, которое имеет обратную сторону — повышенный травматизм. В преддверии открытия ледовых площадок по всей России травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, как правильно падать на катке, чтобы избежать переломов и вывихов. В первую очередь необходимо запомнить, что категорически нельзя падать на руки, кисти и колени.

Хоть лед относительно мягкий и мягче, чем асфальт, можно в том числе сломать лучевую кость. Не нужно падать на колени, потому что можно получить достаточно серьезную травму вплоть до перелома лучевой кости, надколенника. Чтобы этого избежать, лучше упасть на спину, развернуть себя, сгруппироваться, прижать подбородок к груди и прижать руки к груди. Это самая оптимальная поза для падения. Если у вас нет повышенного риска травм, то в таком положении крайне маловероятно что-то сломать, будет максимум ушиб, — пояснил Ефремов.

Для профилактики травм ног нужно выбирать коньки по размеру. Специалист отметил, что при надевании коньков нигде не должно давить, но при этом они не должны быть слишком свободными.

Свободные коньки предполагают повышенный риск подворачивания голеностопного сустава, что влечет либо повреждение его связок, либо перелом в области наружной или внутренней лодыжки, а иногда даже обеих, — заявил Ефремов.

При походе на каток врач также посоветовал надевать свободную одежду, чтобы не было скованности движений, это уменьшает риск падения. Более того, не нужно забывать о перерывах и обязательно отдыхать, так как упасть на лед можно в том числе из-за сильного переутомления.

Самые большие катки в Москве, располагающиеся на ВДНХ и в Парке Горького, откроются уже 25 ноября. Посетители смогут воспользоваться услугами по прокату и заточке коньков. На катках также будут расположены киоски с едой и напитками, зоны отдыха и площадки для игры в хоккей.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинский наук Константин Терновой напомнил о мерах предосторожности, чтобы избежать опасных падений в гололед. По его словам, при гололеде всегда нужно смотреть под ноги, крайне нежелательно отвлекаться на телефон и держать его в руке, чтобы было на что упереться.