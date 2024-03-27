Торт, параша, мечта увидеть небо: как сидят на пожизненном террористы в РФ

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Басманный суд Москвы 26 марта арестовал восьмого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Всего ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к пятничной трагедии, в результате которой, по последним данным, погибли 139 человек и более 120 пострадали. Террористам грозит пожизненное заключение. Где и как сейчас содержатся преступники, осужденные за теракты разных лет, — в материале NEWS.ru.

Что стало с террористами, взрывавшими дома в конце 1990-х

В сентябре 1999 года чеченские боевики взорвали несколько жилых домов: 9 сентября — девятиэтажку на улице Гурьянова в Москве, где погибли 100 человек и пострадали 690; 13 сентября — дом на Каширском шоссе, тогда жертвами стали 124 человека, еще семь пострадали; 4 сентября в дагестанском городе Буйнакске в результате теракта погибли 64 человека, 146 получили ранения.

Кроме того, в подвале дома на улице Борисовские Пруды в столице обнаружили склад мешков со взрывчатой смесью, замаскированной под сахар. Многоквартирный дом разминировали, и никто не пострадал. 16 сентября рядом с жилым домом в городе Волгодонске Ростовской области взорвался грузовик, из-за чего погибли 19 человек.

В течение нескольких лет силовики установили всех причастных к террористическим актам, однако задержать удалось лишь некоторых: многих ликвидировали, а Ачемезу Гочияеву, которого считали одним из предводителей ваххабитской группировки «Мусульманское общество № 3», удалось бежать. По данным российских спецслужб, он может проживать в Турции по фальшивым документам. Суд арестовал его заочно.

Фото: Олег Булдаков /Фотохроника ТАСС 6 сентября 1999 года. Взрыв жилого дома в Буйнакске в результате террористического акта

Пособники террористов получили разные сроки лишения свободы, а сами исполнители, которых удалось задержать, были приговорены к пожизненному заключению. В 2001 году за взрыв дома в Буйнакске такой приговор вынесли организатору теракта Алисултану Салихову и Исе Зайнутдинову, который подогнал к дому грузовик со взрывчаткой. Они отбывают наказание в ИК-6 в городе Соль-Илецке под Оренбургом, она известна как «Черный дельфин».

Как сидят в «Черном дельфине»

По данным СМИ, всего в колонии 602 пожизненно осужденных, еще сто — на строгом режиме. Все они содержатся в комнатах по три-четыре человека, где есть металлические кровати, тумбочка с ящиками, скамейка, стол, изолированная уборная; во многих камерах есть и телевизоры. Также в помещениях — громкоговорители, видеонаблюдение и всегда горит свет. Каждые 15 минут сотрудник колонии делает обход, а потом возвращается за мониторы, куда передаются изображения с камер.

«В камерах нет ничего, что напоминало бы об обычной жизни: ни полотенца висящего, ни шторки. Личных вещей тоже нет — они хранятся отдельно и выдаются по потребности. Вообще ничего личного у осужденных нет», — рассказывает член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Колония «Черный дельфин»

День заключенных расписан по минутам: подъем в 06:00, уборка, завтрак, зарядка; с 09:00 до 17:00 — работа с перерывом на обед, после чего — прогулка в специальной камере с решеткой вместо потолка. Затем ужин, свободное время с 20:00, когда можно посмотреть телевизор, почитать или написать письма; в 22:00 — отбой.

По словам Меркачевой, «Черный дельфин» — хоть это и очень жесткая колония — стал настоящим экономическим феноменом. Учреждение зарабатывает в год до 400 млн рублей, а заключенные содержат себя сами.

«Практически все они работают в цехах: в швейном, дерево- и металлообработки, на молочном и колбасном производстве, в малярной мастерской. Кого-то из приговоренных к строгому режиму перевели за примерное поведение на участок колонии-поселения, там они выращивают овощи, пасут скот, заготавливают продукты для заключенных „Черного дельфина“ и других исправительных учреждений. С зарплаты заключенные оплачивают коммунальные услуги и гасят иски пострадавших, остальное отправляют домой или тратят на покупки», — пояснила правозащитница.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Колония «Черный дельфин»

Какие условия содержания для «пожизненных» в «Белом лебеде»

В 2004 году за взрывы в домах в Москве к пожизненному заключению приговорили Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Они содержатся в ИК-2 в городе Соликамске Пермского края, которая известна как «Белый лебедь». Это объединение исправительных учреждений: особого режима для пожизненно осужденных, строгого и общего режима, а также две колонии-поселения. Как сообщали местные СМИ, в ИК-2 15 рубежей охраны, при попытке побега стреляют на поражение. Сбежать оттуда не удавалось никому.

«Пожизненники» обитают в пятиэтажном здании. По две камеры объединены в боксы, в каждой — по трое осужденных. В них также есть металлические кровати, лавка, стол, телевизор, бак с питьевой водой и короба из ткани для вещей — вместо шкафов. Заключенные заняты на швейном производстве, делают сувениры, которые продают в магазине «Кедр» при колонии. Они получают минимальную по закону зарплату, с которой также погашают иски потерпевшим.

Весь день заключенные проводят за решеткой: она в камерах на окнах, в рабочих комнатах, в медицинском кабинете, в прогулочной зоне. Коридоры каждые 10 метров разделяют железные заслоны. Чтобы перейти из жилой в рабочую камеру, осужденный обязан широко открыть рот, расставить ноги, нагнуться к стене и вытянуть назад руки, на которые надевают наручники. По словам сотрудников колонии, такие процедуры необходимы для их личной безопасности.

Юсуф Крымшамхалов, который находится в колонии уже почти 20 лет, раскаялся в содеянном.

«Каждый день прошу прощения у людей и у Аллаха», — признался он в разговоре с представителем муфтията Пермского края.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Убитый во время штурма театра на Дубровке террорист

Где сейчас Закаев, обвиненный в организации захвата «Норд-Оста»

Театральный центр на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», чеченские террористы захватили 23 октября 2002 года. Заложниками стали 916 человек, 130 из них погибли. Преступники — 21 вооруженный мужчина и 19 женщин-смертниц — были убиты при штурме.

Теракт спланировал и готовил Шамиль Басаев — один из самых известных чеченских террористов, который хотел оказать влияние на российские власти, чтобы те приняли решение о выводе федеральных войск из Чечни. Вместе с одним из лидеров чеченских боевиков Зелимханом Яндарбиевым и эмиссаром чеченских сепаратистов Ахмедом Закаевым ему предъявили обвинения в организации теракта заочно.

Фото: Алексей Качалин/ИТАР-ТАСС Ахмед Закаев

Басаева и Яндарбиева ликвидировали в 2004–2006 годах, а Закаев до сих пор скрывается в Лондоне: Великобритания отказала России в его экстрадиции. Более того, в Европе он признан политическим беженцем, «выдающимся пацифистом и культурным деятелем» и «строителем демократии в Чечне», постоянно выступает с критикой российской власти и выпускает книги о Чечне.

Как сидит в «Полярной сове» в Харпе террорист, осужденный за Беслан

В Беслане в 2004 году произошел крупнейший теракт в истории России: 1 сентября террористы захватили в общеобразовательной школе № 1 более тысячи человек и удерживали их несколько дней. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, десять офицеров и девять человек из спасательной службы и МВД. 46 сотрудников правоохранительных органов и 797 мирных граждан при освобождении заложников получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя все тот же Шамиль Басаев.

Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press Родственники пострадавших в результате захвата школы в Беслане

Террористов ликвидировали во время штурма школы 3 сентября: по разным данным, их было от 29 до 32 человек. Единственным преступником, оказавшимся в руках правоохранителей, стал Нурпаша Кулаев: 26 мая 2006 года его приговорили к пожизненному заключению. Он не признал своей вины и утверждал, что оказался в школе против своей воли, не знал, куда направляется, и стрелял только в воздух, никого не убивал.

Террорист отбывает заключение в ИК-18 особого режима «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале, за полярным кругом. По данным издания «Ямал Медиа», там содержится около 550 заключенных (100 из которых — в колонии-поселении), они отбывают наказание в одиночестве или по двое.

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости Исправительная колония «Полярная сова» в поселке Харп

Ева Меркачева называет условия в этой колонии одними из самых жестких в России. «В РФ семь колоний, где содержатся пожизненно осужденные, и все они суровые. Но самые суровые, на мой взгляд, это „Черный дельфин“ под Оренбургом и „Полярная сова“ на Ямале, где вечная мерзлота. Они настолько жесткие, что у меня мурашки по коже, как только я о них вспоминаю. Уровень безопасности там беспредельный, он везде высокий в колониях, но там — особенный», — поясняет она.

Внутри камер все тот же минимализм: стол, тумба, вешалка, кровать, бак с водой. Подъем в 06:00, отбой в 22:00, днем — полуторачасовая прогулка в узком дворике, обтянутом колючей проволокой.

«В колониях, где я была, прогулочные зоны расположены наверху — так, что осужденные не касаются земли и не видят неба. И их это гложет годами. Один из них рассказывал мне, что не видел ни звезд, ни солнца много лет. Он мечтал их увидеть», — говорит правозащитница.

Осужденные работают в котельных, пекут хлеб, шьют одежду и выращивают овощи, делают украшения из уральского камня, занимаются ремонтом автомобилей. «Пожизненники» проводят практически все время в камерах. Раз или два в год к ним могут приходить священнослужители.

Кого отправили в «Вологодский пятак» за подрыв «Невского экспресса»

«Невский экспресс», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, подорвали 27 ноября 2009 года. В результате теракта погибли 28 человек, более 130 получили ранения.

Следствие установило, что Зелимхан Аушев, а также Бислан, Татархан и Мурад Картоевы заложили и замаскировали два взрывных устройства на 284-м километре Октябрьской железной дороги на перегоне между станциями Алешинка — Угловка направления Москва — Санкт-Петербург в Тверской области. Устройства были приведены в действие при прохождении поезда. Аушева и троих Картоевых приговорили к пожизненному лишению свободы.

Организатора теракта Александра Тихомирова (известного как Саид Бурятский) ликвидировали в 2010 году, шестеро соучастников получили от семи до восьми лет лишения свободы. Суд также постановил взыскать с преступников в пользу РЖД почти 140 млн рублей, еще 7 млн — по искам потерпевших.

Фото: Константин Чалабов/ИТАР-ТАСС Сотрудники аварийных и спасательных служб на месте крушения пассажирского поезда «Невский экспресс»

Известно, что Зелимхан Аушев содержится в ИК-5 УФСИН по Вологодской области («Вологодский пятак»). Колония расположена на острове Огненный — в самом центре озера Новое в нескольких десятках километров от Белозерска. Ранее там находился Кирилло-Новоезерский монастырь, основанный 500 лет назад. Мост соединяет колонию с островом Сладкий, где расположены хозяйственные постройки, а оттуда — мост длиной 400 метров до поселка Анашкино. Сбежать с острова невозможно — кругом вода, болота, лес.

Заключенные также живут по строгому расписанию, заняты на швейном производстве. В камерах есть кровати, табуреты, стол, телевизор, свободное время осужденные проводят за чтением и написанием писем.

Ева Меркачева обращает внимание и на строгое меню в колониях, где находятся пожизненно осужденные.

«Их кормят стандартной едой, однако заключенным ее не хватает, поэтому докупают в магазине хотя бы майонез, потому что он жирный, им можно насытиться. При этом по закону для „пожизненников“ разрешают передавать только определенное количество передач и посылок в год, а в тюремном ларьке они могут тратить ограниченную сумму. И все эти разговоры, будто они могут заказать себе торт или курицу-гриль из ресторана, не соответствуют действительности», — подчеркивает она.

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