Точный удар ФАБ-3000 в зоне СВО попал на видео Опубликовано видео второго применения российского ФАБ-3000 под Харьковом

Российская армия во второй раз применила фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в Telegram-канале «Изнанка». Удар трехтонной бомбой был нанесен по объекту, где расположились ВСУ, в населенном пункте Липцы Харьковской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ атаковали 3-й батальон 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате удара были ликвидированы около 70 бойцов. На кадрах можно заметить, как сначала военные прицеливаются к объекту, после сброса бомбы здание вспыхнуло, и вокруг образовались клубы дыма.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что «Искандер» армии России после обнаружения разведкой РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины уничтожил технику под Харьковом. Источники канала утверждают, что цель была поражена в районе населенного пункта Хотомля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Сети недавно появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.