Роскосмос опроверг сообщения о повышении температуры на «Союзе МС-22» Роскосмос опроверг сообщения о повышении температуры на «Союзе МС-22» до 50 градусов

Фото: Роскосмос

Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры до 50 градусов Цельсия на пристыкованном к МКС российском корабле «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения, передает РИА Новости. В корпорации отметили, что температура составляет 30 градусов Цельсия.

Специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима, — говорится в сообщении.

В госкорпорации заявили, что изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции. При этом специалисты на Земле вместе с экипажем разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции.