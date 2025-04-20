Телефонные мошенники придумали новый способ обмануть Телефонные мошенники начали запугивать своих жертв, признаваясь в преступлении

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Теперь аферисты на одном из этапов обмана сами признаются жертве, что ее обманули, сообщили ТАСС в МВД России. Все начинается со звонка от «сотрудника мобильного оператора», который говорит о якобы истекающем сроке действия договора и просит назвать код из СМС.

Получив его, мошенник признается в обмане, чтобы запугать жертву и склонить ее дальше действовать по указаниям. После этого с человеком связываются уже фейковые «сотрудники правоохранительных органов», Росфинмониторинга или «Госуслуг» и предлагают для сохранения средств перевести деньги на «безопасный» счет или помочь в поимке преступников. МВД советует быть внимательными и не доверять таким звонкам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее московская пенсионерка потеряла 43 млн рублей из-за мошенников. Преступники убедили 64-летнюю женщину перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать уголовной ответственности. В результате она продала две квартиры, автомобиль Mercedes и взяла кредит. Обман раскрылся в апреле 2025 года, когда деньги не вернулись. Возбуждено уголовное дело.

До этого эксперты предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми судебными исками: злоумышленники рассылают россиянам сообщения о якобы имеющихся юридических проблемах, используя эмоциональное давление и растерянность жертв для вымогательства денег. Специалисты отмечают, что в состоянии стресса люди часто не замечают явных признаков обмана.