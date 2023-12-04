Сын Пригожина получил контроль над «Конкордом»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел официально получил контроль над компанией «Конкорд», сообщает портал Daily Storm со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». 30 ноября Павлу перешли в доверительное управление доли отца в компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Эти фирмы входят в холдинг погибшего бизнесмена.

В справке указано, что упомянутые предприятия занимаются ресторанной деятельностью, услугами по доставке продуктов питания и оптовой торговлей.

1 октября в Сети опубликовали завещание предпринимателя Евгения Пригожина, где говорится, что все имущество он оставил своему сыну Павлу. Супруга бизнесмена ничего не получила, потому что Пригожин переписал на нее часть своего имущества еще до своей гибели.

В тот же день Павел Пригожин и мать погибшего Виолетта Пригожина посетили могилу предпринимателя. Они пришли на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, так как прошло 40 дней с момента гибели Евгения Пригожина. Бизнесмен Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области.