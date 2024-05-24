Суд отклонил апелляцию арестованного в России американца Суд оставил под арестом задержанного за кражу в России военнослужащего США

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Гордон Блэк

Приморский краевой суд отказал обвиняемому в краже американскому военнослужащему Гордону Блэку в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил его под арестом, передает «Интерфакс». Он участвовал в заседании суда, которое прошло в открытом режиме, по видеоконференцсвязи из СИЗО. Заседание проходило с участием переводчика с английского.

Постановление Первомайского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — выступила судья.

Блэк — штаб-сержант сухопутных войск США, он был расквартирован в Республике Корея, а по окончании службы поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Заявление о краже подала местная жительница — знакомая Блэка.

Они познакомились в Корее, где работала женщина. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с американцем через Сеть, однако по приезде военного у них случился конфликт. После ухода Блэка пострадавшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.

19 мая в Новосибирске молодой человек выстрелил в бывшую возлюбленную и ее коллегу. С собой к дому девушки, кроме пневматического пистолета, злоумышленник принес муляж гранаты.

Также в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот, в настоящее время она находится в реанимации.