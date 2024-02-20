Суд ДНР вынес приговор грузинскому наемнику за убийство трех военных ВС РФ Суд ДНР приговорил пожизненно грузинского наемника за убийство трех военных РФ

Фото: Прокуратура РФ

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному тюремному сроку 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию, убившего в Мариуполе весной 2022 года троих военнослужащих российской армии, заявили РИА Новости в прокуратуре республики. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего стрелка войсковой части 3449 Вооруженных сил Украины Мамуки Гацарелии, — отметили в прокуратуре.

Согласно постановлению суда, в марте 2022 года Гацарелия прибыл на территорию Украины, где заключил контракт с ВСУ, прошел обучение и был отправлен в Мариуполь. 1 апреля Гацарелия, заняв боевую позицию в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько, расстрелял из автомата четырех военнослужащих Вооруженных сил РФ. Трое военных погибли на месте, один выжил.

14 апреля 2022 года наемник бросил в группу российских солдат две боевые гранаты, «создав реальную угрозу их жизни и здоровью», сообщили в ведомстве.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен командира роты из бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который рассказал о наемниках, действующих в рядах Вооруженных сил Украины в ходе боев в Авдеевке. В частности, в боевых действиях принимали участие канадские и грузинские солдаты удачи.

В ходе допроса командира роты «Азова» выяснилось, что в батальоне числились 10 наемников из Канады, а также несколько грузинских военных. Бойцы, опасаясь попасть в окружение российскими силами, бежали с позиций, уточнил военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным ХМАО.