Суд арестовал завод уехавшего из России водочного магната Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Юрий Шефлер

Спиртовой завод «Амбер Талвис» уехавшего из России водочного магната Юрия Шефлера арестован по иску Генпрокуратуры, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. Также под арестом находится не работающий завод в Калининграде

Согласно картотеке Тамбовского районного суда, иск поступил 21 июня. Спирт с этого предприятия поступал на предприятие в Латвии, выпускающее водку Stolichnaya и Moskovskaya.

Ранее стало известно, что компания Spirits International приобрела права на использование брендов алкоголя, включая водку «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Сделка на €1,6 млн заключена на аукционе в Гааге. Его провела компания Equilibristen Baillifs.

От участников требовался залог в размере €250 тысяч, 18 алкогольных брендов продавались одним лотом. За права боролись представители трех компаний, выиграла корпорация Spirits International, которая входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн Юрия Шефлера SPI Group.

До этого апелляционный суд Нидерландов восстановил право бывших акционеров ЮКОСа на продажу алкогольных брендов России. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа могут продать на публичном аукционе 18 принадлежащих России торговых брендов водки на территории стран Бенилюкса в счет погашения компенсации на $50 млрд. Речь идет в том числе о марках Stolichnaya и Moskovskaya.