Суд арестовал счета еще одного крупнейшего немецкого банка Суд наложил арест на счета и имущество Commerzbank по иску «Русхимальянса»

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги крупнейшего немецкого банка Commerzbank. Соответствующее решение было принято по заявлению «Русхимальянса», который является оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Арест наложен в пределах суммы €93,68 млн. Он затрагивает как ценные бумаги, так и недвижимое имущество компании. Также санкции накладываются на денежные средства на всех банковских, в том числе корреспондентских счетах.

Ранее сообщалось, что имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank также попали под арест по иску «Русхимальянса» в соответствии с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Ранее компания подавала иск к инвестиционному банку на 22,2 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям и требовала обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank в России.