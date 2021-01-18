В Федерации мигрантов рассказали, почему россияне не работают на стройке

https://static.news.ru/photo/d6be73c8-5992-11eb-a150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В беседе с NEWS.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, почему россияне не идут работать на стройки.

Так, по его мнению, дефицит граждан России на стройке во многом объясняется тем, что рабочие профессии не популяризируются так, как это было во времена СССР.

Почему не идут россияне работать — этот вопрос требует долгого философского дискурса. Не идут, потому что где-то журналисты перестают романтизировать рабочие профессии, как это было в советское время, — предположил спикер.

Также специалист добавил, что сейчас на стройках есть достаточно вакантных мест — мигранты из-за пандемии уехали к себе домой. В общей сложности не хватает порядка миллиона рабочих, но россияне всё равно не хотят работать в таких местах.

Как мы сейчас шутим — пришло наше время. Должна быть госпрограмма, наверное, которая мотивировала бы людей на такую работу. А то получается, что кто-то где-то «подхалтуривает» и получает пособие [по безработице], — заявил Коженов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Владимир Путин поручил правительству упростить привлечение мигрантов на стройки. Так, представить свои предложения кабмин должен до 1 марта.