«Страдать не будем»: летчик назвал боеспособные альтернативы Ан-22 Летчик Попов: Ил-76 и Ан-124 являются достойными заменами Ан-22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достойной заменой самым большим в мире турбовинтовым самолетам Ан-22 «Антей» в России являются Ил-76 и Ан-124, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик Владимир Попов. Эксперт подчеркнул, что эти воздушные суда пригодны для ремонта и находятся в рабочем состоянии. По его мнению, РФ не будет страдать, если перестанет использовать Ан-22.

Можно частично использовать Ил-76 — те, которые мы модернизируем и ремонтируем. Есть Ан-124. Он есть на вооружении и в гражданском секторе. Эти самолеты пригодны для ремонта, находятся в рабочем состоянии. Их активно модернизирует и ремонтирует ульяновский завод «Авиастар». Есть чем заменить. Страдать не будем. Есть новые проекты, их надо ускорять, разрабатывать, потому что на старом багаже далеко не уедешь, — высказался Попов.

Командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов ранее заявил, что с 2024 года ВТА прекращает эксплуатацию Ан-22 «Антей». По его словам, общее количество выпущенных самолетов составляет 67 экземпляров, часть из которых осталась на Украине. В парке ВТА было около 60 таких самолетов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов до этого предупредил, что F-16, поставленные Украине, станут целью для российской армии. По его словам, истребители являются носителями ядерного оружия и угрожают безопасности страны.