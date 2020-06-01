Среди россиян растёт интерес к среднему профессиональному образованию, которое можно получить в колледже или техникуме. Это связано и с желанием молодых людей зарабатывать на жизнь рабочей профессией, и с неготовностью встречаться с ЕГЭ и трудностями обучения в вузе. Вместе с тем в этом году поток абитуриентов-колледжистов может усилиться на фоне пандемии коронавируса: родители опасаются отпускать детей учиться в эпидемиологически неблагополучные регионы. Однако впоследствии не все выпускники окажутся востребованы на рынке труда, считают эксперты. NEWS.ru разбирался, какие дипломы колледжей будут стабильно пользоваться спросом у работодателей.

В настоящее время отмечается интерес молодых россиян к рабочим профессиям и техническим специальностям, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки Людмила Дудова. В обществе стали цениться люди, умеющие работать руками и обладающие знаниями прикладного характера, отметила она.

Это говорит о том, что ребята, заканчивая девятый класс, определились со своей будущей профессией, и поэтому они считают нужным получить её как можно раньше. Кроме того, у нас очень большое количество колледжей на сегодняшний день входят в структуру университетов, институтов. И таким образом проблема преемственности профессионального образования решается на более ранней стадии обучения. В последние два-три года государство очень много внимания этому уделяло. И мы знаем, какой большой дефицит у нас профессий прикладного характера, рабочих кадров. Рабочие профессии сегодня требуют очень широкой подготовки. Людмила Дудова первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки

По словам Дудовой, на ситуации сказывается и объективная оценка своих возможностей самими молодыми людьми. Когда они хотят получить профессию, но осознают трудности в освоении высшего образования, то поступают в колледжи.

Некоторые же приходят учиться в средние профессиональные учреждения, чтобы избежать сдачи ЕГЭ, добавила она. Несмотря на то что экзамен проводится давно, страх перед ним сохраняется. Вместе с тем порой юные россияне поступают в колледж, чтобы пойти служить в армию уже с дипломом.

В популяризации рабочих специальностей сыграло роль и движение WorldSkills, которое проводит соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов, отметила первый зампред комиссии. По её словам, особенность среднего профессионального образования заключается в его прикладном характере. В обучении упор делают больше на получение практических навыков, нежели теоретических знаний.

Roscosmos/Global Look Press

В этом году на фоне распространения коронавируса набор в колледжи и техникумы может оказаться высоким, предположила Дудова.

Родители просто будут бояться отпускать ребят в другой регион, где повышенная эпидемиологическая опасность. И ребята будут получать свою профессию в своём городе. Это тоже очень хорошо, потому что и родители будут спокойны, и финансовые затраты будут меньше, — пояснила она.

Как заявил в конце мая министр просвещения Сергей Кравцов, в этом году зачисление студентов в колледжи и техникумы будет проходить по школьным аттестатам.

Зарплата выпускника

В России востребованы выпускники по всем специальностям, по которым готовят в колледжах. Однако среди них есть те, спрос на которые будет особенно стабилен, отметил в беседе с NEWS.ru президент портала Superjob Алексей Захаров.

Текущая история — это медицинские колледжи и всё, что с этим связано. Потому что огромный спрос на младший медицинский персонал в больницах. И традиционно — всё, что связано с информационными технологиями. Текущий спрос на медиков превышает то, что есть на рынке. А спрос на специалистов в области информационных технологий никуда не исчезал. Алексей Захаров президент портала Superjob президент портала Superjob

Сложнее с трудоустройством придётся выпускникам без опыта по рабочим профессиям: многие отрасли пострадали в связи с распространением коронавируса, добавил президент портала. По его словам, такие специалисты будут востребованы на рынке и после пандемии. Однако крупнейшие работодатели в перспективе будут стараться заменить их труд роботами.

Захаров добавил, что опытный рабочий может получать в месяц 150 тысяч рублей или даже больше. Тогда как нижнего предела не существует.

При этом средняя зарплата выпускника колледжа по информационной или медицинской специальности составляет от 50 тысяч рублей. В регионах же эти значения ниже. Так, в крупных городах на периферии она может быть равна примерно 25 тысячам рублей.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вуз или колледж?

Если в этом году не получилось поступить в университет или институт, в качестве альтернативы можно рассмотреть обучение в колледже, полагает председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. В частности, если человеку нравится специальность и ему будет достаточно навыков, полученных со средним профессиональным образованием.

Рабочие места выпускников техникумов и колледжей иногда более высоко оплачиваются. Особенно если мы говорим про рабочие специальности. Иногда смотришь — их зарплата выше средней по региону. Тут надо индивидуально смотреть. Если сегодня абитуриенту не хватает денег на вуз, он не поступает на платное, не совсем уверен, что специальность, на которую он хотел в вуз, точно подходит, но понимает, что хочет учиться, то можно пойти в колледж и техникум. Я сам несколько лет преподавал в колледжах, и качество образования там, как правило, не хуже, а иногда даже и лучше, чем в некоторых вузах. Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза председатель Всероссийского студенческого союза

Цапко рассказал NEWS.ru, что многие выпускники колледжей впоследствии поступают в вузы на схожие специальности. Для них учебное заведение устраивает внутренние экзамены. Причём прежнее образование может на год сократить обычный срок обучения в институте.

Если выпускник колледжа захочет поступить в вуз, с большой вероятностью ему придётся учиться на платном отделении. По данным Минобрнауки, в 2019 году на «бюджет» по программам бакалавриата приняли только 76 тысяч имеющих среднее профессиональное образование. Тогда как 198 тысяч зачислили на обучение за свой счёт.

Как отметил Цапко, большинство студентов вузов учатся платно, поэтому такая закономерность справедлива и для поступающих после колледжей.