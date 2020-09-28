Нервный тик вместо таланта: стоит ли нагружать ребёнка кружками и секциями

Россияне продолжают активно отдавать своих детей на обучение в учреждения дополнительного образования — исключительно школы они считают недостаточной. За год количество учащихся кружков и секций выросло. Прежде всего жители страны стремятся привить своим чадам любовь к искусству и спорту. В то же время эксперты отмечают: многочисленные занятия могут не только не принести пользу, но и навредить. Как не довести своего ребёнка до нервных тиков и бессонницы, выяснял NEWS.ru.

В России выросло число детей, которые обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. Так, в 2019 году оно составляло 26,71 млн человек (в 2018-м — 26,48 млн). С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

По информации ведомства, больше всего детей предпочитают общеразвивающие занятия в области искусств (7,31 млн), социально-педагогическое обучение (6,36 млн) и общеразвивающие программы в сфере физкультуры и спорта (4,99 млн). Далее следуют естественно-научное (2,77 млн), техническое (2,4 млн) и туристско-краеведческое (1,12 млн) образование. Замыкают список занятия по предпрофессиональным программам — в области искусств (1 млн) и спорта (742,86 тысячи).

Отмечается, что столица лидирует по числу детей, которые посвящают время дополнительному образованию. Например, в Москве больше всего школьников интересуются теми или иными искусствами (905 тысяч), занимаются спортом (501,3 тысячи) и проходят социально-педагогическое обучение (822,1 тысячи).

Александр Авилов/АГН «Москва»

Не перегрузи

При желании отдать ребёнка в какой-либо кружок или секцию следует посмотреть, насколько он справляется со школьной программой и нет ли у него переутомления. У учащегося должно быть время на выполнение домашних заданий и ежедневные двух-трёхчасовые прогулки, рассказала NEWS.ru детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова.

Если остаётся свободное время, конечно, здорово его занять какими-то кружками. Но нужно подходить к этому с умом. Ребёнку необходимо движение — в школе они очень мало двигаются. Соответственно, нужно какое-то спортивное или музыкальное занятие, которое будет развивать чувство ритма и позволит ребёнку расслабиться. И плюс можно уже по интересу ребёнка подобрать какой-то кружок. Кому-то — программирование, кому-то — творчество или английский язык, если у него сложности с обучением. Наталья Наумова детский психолог и нейропсихолог детский психолог и нейропсихолог

Она добавила, что у детей должно оставаться 1,5 часа свободного времени, чтобы можно было отдохнуть или заняться интересными делами. Например, чтением книги или игрой.

Порой родители стремятся загрузить ребёнка дополнительными занятиями, и он каждый день посещает по два кружка, отметила Наумова. В результате у учащегося появляется переутомление и он не справляется со школьной программой, развиваются неврологические проблемы, например нервные тики, заикание, трудности с засыпанием. У детей до четвёртого класса может и вовсе наступить недержание мочи.

Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

По словам эксперта, у детей разные возможности в плане выдерживания нагрузки. Так, какой-то ребёнок может без дискомфорта ходить в пять кружков, а для другого и одного будет много. Поэтому количество посещаемых секций следует наращивать постепенно: отдать в одну, и если с успеваемостью и состоянием ребёнка всё в порядке, можно попробовать во вторую и последующие. В случае если у него вдруг появляются проблемы с учёбой или здоровьем, от какого-либо занятия следует отказаться.

Интерес vs талант

У ребёнка должен наблюдаться интерес к тем занятиям, на которые родители хотят его отдать. Некоторые взрослые подходят к этому вопросу тоталитарно. Например, стремясь реализовать свои давние детские мечты. В результате человек приобретает «мёртвые» знания и навыки. Как вариант — умеет играть на фортепиано, но испытывает к этому ненависть.

Вместе с тем не стоит категорично руководствоваться наличием или отсутствием у ребёнка таланта к чему-либо: последний может быть как врождённым, так и приобретённым.

Талант изначально бывает от природы, и тогда у ребёнка к этому одновременно интерес. Просто всё, что получается — к тому и интерес всегда есть. Если талантов никаких не заметно, то можно предложить ребёнку разные кружки и посмотреть, где заинтересует. И, возможно, что за счёт большого количества часов у него разовьётся талант, — пояснила детский психолог.

Одна из главных задач родителей — развить у ребёнка способность принимать собственные решения, в том числе касающиеся занятий в кружках. В противном случае во взрослом возрасте человек будет по привычке выполнять чужие цели — супругов и начальников. И тем самым проживать не свою жизнь, заключила Наумова.

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Творчество и защита от буллинга

Главная цель занятий в секциях и кружках — разгружать ребёнка от школьных будней, полагает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По его словам, мальчиков имеет смысл отдавать на единоборства. Это не только придаст им уверенности в себе, но и защитит от буллинга в школе. Девочкам же стоит обратить внимание на фигурное катание — это сформирует правильное дыхание и координацию движений. Занятия музыкой, в свою очередь, помогут преуспеть в точных науках, например в математике.

Сочетание физической крепости и музыкального образования, с моей точки зрения, даёт им спокойную, неагрессивную уверенность. Понятно, что и разрядка психологическая. И музыка вдвойне даёт психологическую разрядку, наполняет их неким внутренним творческим содержанием. Есть ощущение, что у детей, которые, например, занимаются хоровым пением, музицируют, совершенно особый, творческий взгляд на многие вещи. Если вы хотите кратно удвоить успехи ребёнка в математике, отдайте его на музыку. У него откроются дополнительные возможности нестандартного мышления. Павел Пожигайло первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Власти нашей страны стали активнее заниматься вопросом дополнительного образования, отметил он в разговоре с NEWS.ru. Например, такие секции начинают работать и в самих школах. Поэтому в стране выросло число детей, которое приобретают соответствующие знания и умения.