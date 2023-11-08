Стало известно, зачем ВС РФ стратосферный разведывательно-ударный комплекс Эксперт Кнутов: стратосферный РУК нужен для получения точной информации о цели

Фото: МО РФ

Стратосферный разведывательно-ударный комплекс необходим для получения высокоточной информации с последующим поражением цели, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о летательном аппарате, который объединит функции корректировщики огня, беспилотников и диверсионно-разведывательных групп.

Вероятнее всего речь о средствах разведки, которые способны находиться в стратосфере, обнаруживать цели, выдавать их координаты для того, чтобы наземные средства могли поражать. Наземными средствами могут быть артиллерийские и ракетные системы. На сегодняшний день эти задачи решают беспилотники, ДРГ, корректировщики огня. А это будет летательный аппарат, который планируется размещать на большой высоте, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что российская армия получит перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс (РУК). Одной из его особенностей станет возможность размещения модульной полезной нагрузки, в частности, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций. В задачи РУК будет входить обнаружение в режиме реального времени целей на поле боя и в оперативном тылу, а также выдача целеуказания для применения высокоточного оружия артиллерии, авиации и морским силам.