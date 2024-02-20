Стало известно, сколько импортных самолетов выкупила Россия в 2023 году РБК: Россия выкупила у иностранных лизингодателей 165 самолетов за 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов, пишет РБК. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 млрд рублей исчерпан.

Выкупленные самолеты — это около 40% того импортного парка (примерно 400 воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям и остался в России, несмотря на введенные в 2022 году санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.

В середине февраля группа «Аэрофлот» сообщила, что за последний месяц завершила процесс урегулирования с двумя группами лизингодателей в отношении семи воздушных судов. Отмечалось, что прекращены требования в отношении воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховщиками.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие шесть лет в России должно быть построено свыше 600 самолетов. В частности, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

До этого стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу, так как она находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.