Стало известно, откуда в Россию привезли крупную партию яиц Более 885 тысяч яиц поставили в Россию из Турции

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Объединенная зерновая компания (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Там отметили, что в ближайшее время они попадут на прилавки и станут доступны российскому покупателю.

27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысяч штук, — заявила пресс-служба.

Стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2% впервые с июня 2023 года. Согласно данным Росстата, также снизились цены на мясо кур, пшено, свинину, сосиски, сардельки и макаронные изделия.

В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин коснулся темы резкого подорожания яиц в стране. Он рассказал, что объем производства не уменьшился, однако увеличилось потребление — в связи с небольшим ростом доходов населения. При этом, отметил Путин, власти вовремя не среагировали на ситуацию и решение об открытии импорта продукции было принято с опозданием.

Минсельхоз перед этим сообщил, что за последние две недели цены на яйца у производителей снизились. Продукция первой категории подешевела на 2,5%, второй — на 4,2%. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.