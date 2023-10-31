Стало известно о возвращении четырех флотов в подчинение главкому ВМФ ТАСС: четыре флота вернутся в подчинение главкому ВМФ к 1 декабря

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Владимир Путин, Николай Евменов

Каспийская флотилия и четыре флота ВМФ России вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему Николаю Евменову к 1 декабря, когда Вооруженные силы РФ начнут новый учебный год, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к силовым структурам источник. Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

Четыре флота и Каспийская флотилия к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ. Соответствующее решение принято. Также Северный флот с 1 декабря лишится статуса ОСК, — говорится в сообщении.

Как уточняет источник ТАСС, несмотря на переподчинение флотов главкому Военно-Морского Флота, он и Главный штаб ВМФ не изменят локацию и останутся в Санкт-Петербурге. До последнего времени три флота, а именно Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский, вместе с Каспийской флотилией подчинялись соответствующим военным округам. Северный флот являлся объединенным стратегическим командованием, имеющим статус военного округа.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в республике создадут новый постоянный пункт базирования ВМФ России. По его словам, это приведет к повышению обороноспособности государств.