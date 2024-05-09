Стало известно о взрывах в Одесской области Подпольщик Лебедев: три взрыва произошли в Одесской области в ночь на 9 мая

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по меньшей мере три взрыва прозвучали в Одесской области в ночь на 9 мая. Ночью в регионе звучал сигнал воздушной тревоги, передает РИА Новости. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Три «прилета» в Одесской области. Знаем про хороший «прилет» в Ильичевск (ныне Черноморск), в районе порта. Сообщают о «прилете» в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание, — отметил он.

7 мая украинское издание «Главком» сообщило, что на территории города Черноморска в Одесской области прогремела воздушная тревога, после этого там раздалось несколько взрывов. Другие подробности не приводились, местные власти не давали каких-либо комментариев.

До этого Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. По его словам, личный состав прибыл на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Подпольщик добавил, что итоги атаки пока неизвестны, однако мощный взрыв был слышен в нескольких километрах от населенного пункта. Как отметил Лебедев, всего в Новгород-Северске, где происходит доукомплектование разбитых украинских подразделений, было четыре удара. Минобороны России эту информацию также не комментировало.