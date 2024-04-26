Стало известно о планах ЦБ ужесточить контроль над двумя типами кредитов Центробанк ограничит выдачу кредитов наличными и автокредитов

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С 1 июля 2024 года Банк России примет меры по ужесточению регулирования необеспеченных потребительских кредитов и устанавливает надбавки по автокредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сообщается на сайте ЦБ. Регулятор отмечает, что рост автокредитования происходит слишком быстрыми темпами и задолженность увеличилась на 53% по сравнению с прошлым годом.

Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам, — говорится в сообщении.

Для повышения устойчивости банковского сектора и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России увеличивает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита на 25–40% и устанавливает надбавки по автокредитам с долговой нагрузкой более 50%.

Эти меры, по мнению регулятора, помогут сформировать буфер капитала к концу 2024 года на уровне около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов и около 3% портфеля по автокредитам. Это позволит снизить долю рискованных кредитов и повысить устойчивость банков в случае возросших потерь по таким кредитам.

Ранее Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.