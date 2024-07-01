Стало известно, куда пойдут средства от продажи фабрики «Рошен» Юрист Русяев: средства от продажи фабрики «Рошен» могут пойти на СВО

Основанием для национализации АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко, послужило финансирование вооруженных сил Украины за счет прибыли, полученной от деятельности фабрики на территории России, сообщил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, средства, полученные с ее реализации, могут быть выделены для использования на СВО, а сама конфискация фабрики Порошенко создает прецедент.

Согласно действующему законодательству, средства, полученные от реализации конфискованного имущества, подлежат зачислению в федеральный бюджет. Однако, учитывая специфику ситуации, не исключено принятие специальных нормативных актов, регулирующих целевое использование этих средств, в том числе для поддержки вооруженных сил РФ. В целом, как и любые средства, попадающие в федеральный бюджет, [эти средства] могут быть выделены для использования на СВО, — заявил юрист.

Он добавил, что национализация активов иностранного юридического лица является экстраординарной мерой, применяемой в исключительных случаях. Русяев отметил, что решение было принято судом, что обеспечивает законность процедуры. При этом ФССП выступила в качестве исполнительного органа, реализующего судебное решение.

Ранее директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщил, что в доход Российской Федерации были переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Ранее они принадлежали бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Помимо этого, по данным Аристова, приставы по решению суда передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Указанные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.