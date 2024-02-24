Стало известно, кто будет руководить Верховным судом после смерти Лебедева Временным руководителем Верховного суда России назначили зампреда Серкова

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Петр Серков

Временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый заместитель председателя Петр Серков, сообщает РИА Новости. Он будет исполнять приписанные ему обязанности до назначения нового главы. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия объявит об открывшейся вакансии, на которую могут претендовать все желающие.

Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков, — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Он находился на посту главы с 26 декабря 1991 года. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

За долгую службу в Верховном суде Лебедев был удостоен множества государственных наград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка. Его деятельность также отмечена наградами за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.