Стало известно, кого КПРФ готовится выдвинуть на президентские выборы КПРФ рассматривает кандидатуру Харитонова на президентские выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

В КПРФ обсуждается кандидат от партии на предстоящие выборы президента России, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства в партии, им может стать депутат Николай Харитонов. По словам источника, такой вариант «отчасти снижает усталость» от лидера КПРФ Геннадия Зюганова в партии и снимает с него ответственность за результат, а также закрывает тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.

Да, по слухам, внутри партии такой вариант рассматривается, — сказал источник.

Ранее председатель ЦК КПРФ рассказал NEWS.ru, что партия пока не объявила окончательного решения, кто будет представлять ее на выборах. При этом, отметил он, у нее есть множество кандидатов. Среди претендентов он назвал первого зампреда председателя Госдумы Ивана Мельникова, зампреда ЦК КПРФ Леонида Калашникова и других.

До этого пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил NEWS.ru, что КПРФ назовет кандидата на пост президента РФ на партийном съезде 23 декабря. По его словам, в этот же день руководство партии предложит комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании.

Также сообщалось, что данные о кандидатах на президентских выборах будет проверять МВД. Мера утверждена правительством, а соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о гражданстве, судимости и паспортных данных. Также ведомству поручено пресекать изготовление незаконных агитационных материалов и реагировать на участников противоправной деятельности.