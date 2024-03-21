Стало известно, когда Россия создаст вакцину от рака Ученый Лазарев: вакцины от рака начнут производить в РФ через два-три года

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Вакцины от рака начнут производить и использовать в России через два-три года, если будет финансирование, сообщил RTVI замдиректора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России Василий Лазарев. По его словам, приборы есть, производственные помещения организовать несложно, остается дождаться разработки подзаконных актов — на это может уйти год. Необходимые поправки от Минздрава должны вступить в силу уже в сентябре.

Если будет оказана финансовая поддержка, думаю, что через два-три года онковакцины уже смогут найти применение на площадках тех организаций, которые уже существуют. Я думаю, что после того как регуляторное давление ослабнет, к тематике будут привлекаться и отечественные частные инвесторы, — сказал Лазарев.

Ученый отметил, что доклинические исследования показали работоспособность технологии. Неоантигенные вакцины можно будет использовать при лечении любых опухолей, кроме рака крови, считает он.

Я не скажу, что мы превосходим [Запад], но мы не отстаем в уровне разработки. У нас все исследования до недавнего времени тормозились регуляторикой, — добавил Лазарев.

В феврале президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские ученые близки к созданию иммуномодулирующих препаратов нового поколения, которые можно считать полноценными вакцинами от рака. По его словам, скоро такие препараты будут активно использоваться в рамках индивидуальной терапии.