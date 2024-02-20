Стало известно, что Путин скажет про СВО в послании Федеральному собранию Политолог Минченко: Путин в послании ФС расскажет о стратегии СВО

Фото: Александр Рюмин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Тема спецоперации ВС России на Украине станет одной из центральных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его мнению, в своей речи российский лидер представит некую стратегию относительно СВО.

Президент осветит, что Россия собирается дальше делать, как она собирается побеждать, — считает Минченко.

В то же время политолог Алексей Макаркин полагает, что никаких конкретных сроков и дат окончания операции названо не будет. В целом, утверждает он, тезисы речи будут перекликаться с теми, что Путин озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Скорее речь пойдет о том, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях, — предположил Макаркин.

С большой вероятностью в своем выступлении Путин осветит вопросы военного производства, допустил экономист Василий Колташов. При этом, заметил он, вряд ли этой теме будет посвящено много времени.

Обычно официальные сообщения ограничиваются информированием нас о том, что производство всего необходимого для вооруженных сил выросло кратно. Это, очевидно, связано с особым характером расходования того, что производится в оборонно-промышленном комплексе, — подчеркнул эксперт.

Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля — дату обращения уже объявили в Кремле. Подробностей о мероприятии пока немного: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подготовка к нему продолжается, а о месте проведения выступления будет объявлено позже.