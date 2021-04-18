Стали известны регионы России с самым высоким уровнем жизни

https://static.news.ru/photo/d7e0f2c2-a0d1-11eb-8da8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва стала лидером по социально-экономическому развитию среди регионов России в 2020 году. Такие данные содержатся в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества по информации Росстата, Росказны, Минфина и ФНС. Об этом пишут «Известия».

На втором месте рейтинга оказалась Тюменская область, замыкает тройку лидеров Ленинградская область.

Также в первой десятке находятся ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Замыкают лидерский рейтинг регионов Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

По уровню зарплаты первое место осталось за Магаданской областью. Далее следуют Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область.

Самый высокий уровень жизни в Магаданской области. Слегка ей уступают ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

Ранее сообщалось, что пандемия и вызванный ею кризис перевернули рынок труда с ног на голову. Одни профессии потеряли свою востребованность, другие стали набирать популярность. В некоторых сферах спрос на сотрудников вырос в разы, равно как и зарплаты. Причём в списке не только представители перспективных и новомодных специальностей — IT-специалисты, кризис-менеджеры, коучи, — но также врачи, педагоги, рабочие.