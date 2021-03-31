Средний размер ипотеки в России достиг рекорда

В феврале 2021 года средний размер выданного российскими банками ипотечного кредита достиг 3,1 млн рублей. Это является максимальным значением за всю историю наблюдений. Сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит РИА Новости.
По данным бюро, в сравнении с февралём 2020 года средний чек ипотеки
При этом объём выдач ипотечных кредитов вырос на 45% относительно января, его общая сумма составила 178 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло до 57,3 тысячи ссуд, то есть увеличилось на 41,4%.
Агентство Мoody's полагает, что в 2021 году рост ипотечного кредитования продолжится, однако темпы роста снизятся в сравнении с 2020 годом. Как пояснили эксперты. заёмщики, которые могли взять ипотеку, уже сделали это, и банки не станут рисковать, кредитуя менее надёжных клиентов.
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