Средний размер ипотеки в России достиг рекорда

https://static.news.ru/photo/550971f6-5cfa-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале 2021 года средний размер выданного российскими банками ипотечного кредита достиг 3,1 млн рублей. Это является максимальным значением за всю историю наблюдений. Сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит РИА Новости.

По данным бюро, в сравнении с февралём 2020 года средний чек ипотеки увеличился на 12%, в сравнении с январём 2021 года — стал больше на 2,8%.

При этом объём выдач ипотечных кредитов вырос на 45% относительно января, его общая сумма составила 178 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло до 57,3 тысячи ссуд, то есть увеличилось на 41,4%.

Агентство Мoody's полагает, что в 2021 году рост ипотечного кредитования продолжится, однако темпы роста снизятся в сравнении с 2020 годом. Как пояснили эксперты. заёмщики, которые могли взять ипотеку, уже сделали это, и банки не станут рисковать, кредитуя менее надёжных клиентов.

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