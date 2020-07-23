Совфед назначил нового заместителя главы Верховного суда РФ

https://static.news.ru/photo/a590433c-cd8b-11ea-802b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Верховный Суд Российской Федерации/facebook.com

Совет Федерации назначил нового зампреда Верховного суда (ВС) РФ, чья кандидатура была внесена президентом России Владимиром Путиным.

Новым заместителем председателя стала глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова.

Ирина Подносова — бывшая однокурсница президента России Владимира Путина. Она в 1975 году также окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1990–2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сперва судьёй, а потом председателем суда. В 2013 году она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017-м — его председателем, главой Второго апелляционного суда она стала в 2018 году.

По данным «Фонтанки», 66-летняя Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, поскольку всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.

Кроме того, сенаторы назначили бывшего полпреда президента в Конституционном суде РФ Михаила Кротова новым судьёй ВС РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Высшая квалификационная комиссия судей лишила статуса «золотую» судью Елену Хахалеву. ВККС удовлетворила обращение Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Выяснилось, что она отсутствовала на работе в общей сложности 128 рабочих дней. Члены комиссии также обнаружили, что она не только часто отсутствовала на рабочем месте, но и практически не участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей.