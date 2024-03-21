Составлен список самых стильных российских политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кого эксперты называли самыми стильными российскими политиками? Есть ли среди них президент страны Владимир Путин?

Кто самый стильный политик России

Стилист и шоумен Сергей Зверев выразил мнение, что самыми стильными российскими политиками являются глава государства Владимир Путин и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его мнению, Путин всегда выглядит сдержанно, а Песков выбирает популярный стиль кэжуал.

«В политике самый стильный Владимир Владимирович Путин. У него очень скромные костюмы, но стиль. Дмитрий Песков всегда аккуратный, очень подтянутый, в форме. Если у него стиль кэжуал — все очень прилично», — заявил Зверев в пресс-центре НСН.

По мнению байера (агента, занимающегося заказами и оптовыми закупками модной одежды для торговых предприятий) Ирины Горбуновой, самым стильным политиком России является глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров. На одном из мероприятий в рамках Московской недели моды в 2022 году она отметила, что министр выделяется среди других российских мужчин-политиков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

«Глава МИД Сергей Лавров — красавчик. Всегда очень стильно выглядит: очки, украшения, костюмы. Я не знаю, кто его одевает, но он очень выделяется среди политиков-мужчин», — подчеркнула Горбунова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Самые стильные женщины-политики России

Согласно материалу NEWS.ru от 2019 года, в пятерку самых стильных российских женщин-политиков вошли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, представитель МИД Мария Захарова и депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

Как отмечалось в публикации, Матвиенко, которая стала лидером этого рейтинга, отдает предпочтение тяжелым фактурным тканям, классическим глубоким цветам и строгим фасонам.

«При этом ее гардероб никак нельзя назвать скучным: ее туалеты зачастую богато декорированы фурнитурой и снабжены аксессуарами — платками, брошами. При этом она не гонится за последними трендами моды и остаётся верна принципу разумного консерватизма», — подчеркивалось в материале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Дизайнер Елена Князева в беседе с KP.RU в 2017 году также отметила интересный стиль Матвиенко. По ее мнению, спикер Совфеда следит за модными трендами.

«Видно, что Валентина Ивановна следит за модой. Она всегда интересно одевается», — указывала Князева.

В материале издания среди самых стильных российских женщин-политиков также были представлены депутат Госдумы Светлана Журова, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина, помощник генерального прокурора Наталья Поклонская, представитель МИД Мария Захарова и заместитель председателя Госдумы Елена Яровая.

В свою очередь пользователи Сети регулярно отмечают внешний вид главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и каждое ее выступление ожидают смены брошей, которые стали своеобразным мемом. Так, СМИ пытались интерпретировать их значения и выявить закономерность между решениями ЦБ и украшениями.

Как одеваются российские политики

Российские политики чаще всего одеваются в соответствии со строгим дресс-кодом. Большинство выбирают одежду отечественных брендов, заявил дизайнер Джемал Махмудов в пресс-центре НСН.

По словам эксперта, зачастую политики предпочитают индивидуальный пошив одежды, для них в ателье отшивают очень качественные костюмы на заказ. Кроме того, некоторые из представителей этой сферы приобретают одежду через стилистов и дизайнеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Политика — это определенный дресс-код. Политики обычно обращаются в ателье. Многим нашим топовым политикам отшивают вещи на заказ ателье определенного уровня, которые делают все очень качественно. Есть ряд политиков, которые покупают одежду у меня через стилистов. Я периодически вижу свою юбку, блузку, пиджак, но это нигде не афишируется, запрещено», — отмечает Махмудов.

Дизайнер подчеркнул важность акцента на российских брендах, так как местные производители нуждаются в поддержке. Он назвал хорошей рекламой появление политиков на публике в нарядах местных брендов.

«Я также одеваю депутатов московских, они ориентированы только на российские бренды. Приходят, поддерживают, покупают, носят и везде рекламируют, что во всем русском. Приятно, что сейчас даже во власти люди понимают, что надо поддерживать российских производителей», — добавил он.

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