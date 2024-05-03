Составлен список городов, перешедших под контроль РФ с начала 2024 года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что военные ВСУ будут вынуждены покинуть Часов Яр на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ. Что об этом известно, какие населенные пункты перешли под контроль России с начала года?

Что сказал Скибицкий

По словам Скибицкого, которые приводит The Economist, такой исход неизбежен и является лишь вопросом времени.

«Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала (Скибицкого. — NEWS.ru), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени», — отметили авторы статьи.

Падение стратегически важного города откроет России путь к последним крупным населенным пунктам в ДНР, которые находятся под контролем Киева, обратили внимание журналисты. Украина на данный момент переживает самый тяжелый момент с начала спецоперации, приводит СМИ слова Скибицкого.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что Украина не вернет Крым в ходе конфликта с Россией, но может потерять еще больше территорий. По словам польского генерала, единственным решением конфликта на Украине является «корейская модель» с зонами разъединения войск, в противном же случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан». Сейчас же украинцам следует сосредоточиться на защите.

«Перспектива военного захвата Крыма стала очень отдаленной из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию», — подчеркнул генерал.

Какие населенные пункты перешли под контроль РФ в 2024-м

2 мая Минобороны России сообщило об освобождении села Бердычи в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в ведомстве заявили о нанесении поражения 47-й бригаде ВСУ на этом направлении.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении пресс-службы МО РФ.

22 апреля Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Отмечается, что это удалось сделать подразделениям Южной группировки войск.

13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики», — указало МО.

19 марта российские войска установили контроль над Орловкой в ДНР. Данный населенный пункт был взят на Авдеевском направлении.

17 марта ВС России удалось установить контроль над населенным пунктом Мирное в Запорожской области. В пресс-службе военного ведомства заявили, что подразделения группировки войск «Восток» смогли установить контроль над населенным пунктом Мирное.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки российской армией президенту России Владимиру Путину. Министр в ходе доклада подчеркнул, что этот город в ДНР представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

21 февраля российские солдаты развернули национальный триколор в селе Крынки, из которого были выбиты Вооруженные силы Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона поблагодарил военных.

В Крынках находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ.

29 января в сводке о ходе специальной военной операции Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении удалось взять под контроль село Табаевка.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

18 января Вооруженные силы России заняли Веселое на Донецком направлении, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, населенный пункт был взят бойцами Южной группировки войск.

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