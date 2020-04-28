Сорок процентов инфицированных в РФ заразились коронавирусом от близких

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Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что около 40% инфицированных коронавирусом в России заразились при близких контактах внутри семьи.

Мы сегодня в той эпидемической ситуации, когда распространение идёт по внутренним очагам. Почти 40% всех заболевших — в семье при близких контактах, — цитирует ТАСС Попову.

По данным Роспотребнадзора, число россиян старше 65 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 составляет 15% от общего числа заболевших, ещё 5% заболевших составляют дети, а 80% — люди работоспособного возраста.

Как писал NEWS.ru, уровень летальности от коронавируса в России не превышает 1% и является одним из самых низких в мире. По словам Поповой, Россия находится на 50-месте в мире по числу заразившихся на 100 тысяч жителей. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что россияне с COVID-19 всё чаще обращаются за медицинской помощью в течение дня после того, как обнаружат у себя симптомы. Она отметила, что власти сумели не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за беспрецедентных мер, которые были приняты в регионах.